Mercato : La grosse sortie de Laurent Blanc sur le PSG !

Publié le 4 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Désormais au Qatar après de longues années sans club, Laurent Blanc assure qu'il s'amuse bien plus qu'au PSG.

Licencié du PSG en 2016, Laurent Blanc a mis quatre ans et demi avant de retrouver un club. En fin d'année 2020, le Champion du monde 1998 s'est effectivement engagé pour 18 mois avec Al-Rayyan. Et malgré des débuts difficiles, l'ancien sélectionneur des Bleus semble avoir pris ses marques au Qatar. A tel point qu'il ne regrette absolument pas son choix et se dit plus heureux qu'au PSG.

«Je m’amuse plus qu’au PSG»