Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé en remet une couche…

Publié le 4 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Kylian Mbappé ne cesse de souffler le chaud et le froid quant à son avenir au PSG, son entourage a rajouté de l’incertitude sur l’issue du dossier.

« Moi je suis là tout le temps, donc bien sur que ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent, mais je savais quand j’ai signé à Paris que j’allais être dans ce contexte là, on verra par la suite. Si ça joue sur mon avenir ? Bien sûr que ça joue, bien sûr que ça joue… », indiquait dernièrement Kylian Mbappé sur les ondes de RTL , jetant ainsi un gros froid sur son avenir au PSG alors que Leonardo tente désespérément de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022. L’attaquant français reste donc très énigmatique sur sa situation personnelle, et son entourage continue d’entretenir ce mystère.

« Qu’il parte ou qu’il reste, ce sera un bon choix »