Mercato - Barcelone : La révélation de Jérémy Mathieu sur son transfert au Barça

Publié le 4 avril 2021 à 10h40 par K.V.

Vainqueur de nombreux titres avec le FC Barcelone, Jérémy Mathieu avoue volontiers que rejoindre le club catalan ne lui donnait absolument pas envie à l'époque.