Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 0€ à l'étude pour Paulo Dybala ?

Publié le 4 avril 2021 à 7h45 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec l'Inter pour le recrutement de Paulo Dybala. Selon la presse italienne, les Nerazzurri songeraient à récupérer le joyau argentin gratuitement à la fin de son contrat. Toutefois, la Juventus devrait faire tout son possible pour éviter ce scénario.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala serait de plus en plus proche d'un départ de la Juventus. Alors que les négociations pour une prolongation seraient au point mort, le numéro 10 turinois serait déjà presque condamné à partir. D'autant qu'il rencontre des problèmes physiques et même extra sportifs cette saison. En quête d'un nouvel attaquant, le PSG serait prêt à sauter sur l'occasion. Toutefois, d'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , le club de la capitale serait en concurrence avec l'Inter. D'ailleurs, les Nerazzurri auraient même déjà monté un plan pour Paulo Dybala.

L'Inter voudrait s'offrir Paulo Dybala à 0€