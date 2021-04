Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a remporté une première bataille pour Agüero !

Publié le 4 avril 2021 à 13h15 par Th.B.

Bien que les deux clubs de Milan se soient montrés intéressés par Sergio Agüero, à l’instar du PSG, le principal intéressé ne cultiverait pas le désir de rejoindre la Serie A.

Commencée à l’été 2011, l’histoire entre Sergio Agüero et Manchester City prendra fin en juin prochain, une fois que le rideau sera tombé sur le championnat et la saison des Skyblues . C’est en effet l’information que le club de Premier League a communiqué lundi soir, permettant au PSG de se mettre à rêver pour Sergio Agüero. Foot Mercato a révélé mardi qu’une offre du PSG aurait été soumise au clan Agüero. Cependant, la concurrence serait de taille dans ce dossier pour le directeur sportif Leonardo qui devrait notamment se frotter au Milan AC et à l’Inter. Selon The Transfer Window Podcast , les deux clubs milanais auraient fait part de leur intérêt pour l’Argentin. Le PSG doit-il s’en inquiéter pour autant ?

Pas de Serie A pour Sergio Agüero