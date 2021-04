Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce de Luis Henrique sur son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 13h45 par T.M.

Alors que la première saison de Luis Henrique à l’OM n’est pas simple, le Brésilien n’a semble-t-il pas prévu d’aller voir ailleurs de sitôt.

L’été dernier, l’OM a tenté un pari sur l’avenir en allant chercher Luis Henrique au Brésil. Annoncé comme un grand talent en devenir, étant même qualifié de Mbappé brésilien, le Marseillais était très attendu et pour le moment, il n’a pas totalement convaincu. D’ailleurs, Luis Henrique le reconnait, débarquer en Europe si jeune n’a pas été simple pour lui. « Au début c'était très difficile pour moi, je n'étais jamais sorti du pays, mais le club m'a beaucoup aidé avec des personnes pour mes démarches. Je me suis amélioré, je suis à l'aise, j'arrive à communiquer et à bien jouer. Je m'adapte de mieux en mieux », a-t-il fait savoir en conférence de presse ce jeudi.

« Je veux rester ici à Marseille »