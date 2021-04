Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit un nouveau signal fort pour Allegri !

Publié le 8 avril 2021 à 11h00 par A.C.

Actuellement sans club, Massimiliano Allegri est annoncé comme l’un des favoris pour succéder à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.

Après quasiment deux années d’inactivité, Massimiliano Allegri est prêt à revenir aux affaires ! Invité de Sky Sport Italia tout récemment, le technicien italien a en effet assuré vouloir retrouver un club dès le mois de juin prochain. « Mon avenir ? je ne sais encore rien, mais je veux retrouver un poste au mois de juin » a expliqué Allegri. « J'ai vu peu de matchs, quand je n'entraîne pas, j'en vois peu, je n'aime pas ça ». Les pistes sont nombreuses et illustres, puisque l’Italien serait notamment une des grosses pistes de Florentino Pérez, pour remplacer Zinedine Zidane au Real Madrid.

« Allegri ? En ce moment nous ne pensons qu’à travailler. Pour le reste, nous verrons à la fin de la saison »