Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La réponse du Real Madrid sur l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 8 avril 2021 à 9h00 par T.M.

Les derniers propos de Zinedine Zidane sur son avenir ne sont pas passés inaperçus. Et suite à cette sortie remarquée, le Real Madrid a apporté sa réponse.

Suite à la victoire du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des Champions, Zinedine Zidane a lâché une énorme confidence sur son avenir. Alors que l’avenir de l’entraîneur merengue est déjà incertain, il a assuré : « L'Italie est toujours dans mon cœur, la Juventus a toujours été importante pour moi. Revenir ? Je ne sais pas (rires). Je suis ici au Real Madrid maintenant. On verra… ». Ancien joueur de la Juventus, Zidane ne se ferme donc aucune porte pour la suite de sa carrière. Au point d’imaginer un départ d’ici quelques mois ?

Zidane prêt à partir ?