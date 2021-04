Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pirlo annonce la couleur dans le dossier Dybala !

Publié le 8 avril 2021 à 10h15 par A.C.

Andrea Pirlo a tenu à prendre position pour l’avenir de Paulo Dybala, attaquant de la Juventus annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone.

La Juventus n’est pas morte... et c’est grâce à Paulo Dybala. Les rêves de Scudetto désormais évanouis, les Bianconeri ont fait un grand pas ce mercredi vers une qualification pour la Ligue des Champions, en battant le Napoli (2-1). L’éternel Cristiano Ronaldo a ouvert le score, mais le but de la victoire est venu de Paulo Dybala. Une situation assez cocasse, puisque l’Argentin était absent depuis janvier dernier et la presse italienne évoque un départ de plus en plus probable à la fin de la saison. Il faut dire qu’il ne manque pas de clubs, puisque Tuttosport assure que Leonardo souhaiterait l’offrir à Mauricio Pochettino, au Paris Saint-Germain.

« Il a encore un an de contrat, mais nous voulons le garder »