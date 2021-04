Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une occasion à saisir avec Paulo Dybala !

Publié le 6 avril 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que Paulo Dybala est de longue date annoncé dans le viseur du PSG, le club de la capitale pourrait bien avoir une occasion à saisir avec celui qu’on surnomme La Joya.

Un chassé-croisé argentin pourrait avoir lieu au PSG cet été. En effet, arrivé dans la capitale française en 2019, Mauro Icardi pourrait quitter le club parisien au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. C’est du moins ce qui est annoncé dans la presse ces derniers temps, celle-ci envoyant l’Argentin vers un retour en Serie A du côté de la Juventus ou de l’AS Roma. Et si jamais l’ancien joueur de l’Inter venait à rejoindre la Vieille Dame , cela pourrait se produire dans le cadre d’un chassé croisé avec Paulo Dybala, lui dont le contrat chez les Bianconeri expirera le 30 juin 2022.

Toujours aucun accord pour la prolongation de Paulo Dybala