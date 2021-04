Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Icardi… Vers une incroyable opération pour Leonardo ?

Publié le 6 avril 2021 à 9h45 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Mauro Icardi au PSG s’assombrit plus que jamais. Et cela pourrait bien donner lieu à une énorme opération.

Arrivé en 2019 au PSG, Mauro Icardi a connu des moments difficiles avec Thomas Tuchel. Forcément, en voyant Mauricio Pochettino, son compatriote, débarquer, l’Argentin a retrouvé le sourire. Mais cela pourrait n’être que de courte durée. En effet, après deux ans passés dans la capitale, Icardi pourrait faire ses valises cet été. De plus en plus, il est question d’un départ de l’ancien buteur de l’Inter Milan. D’ailleurs, c’est bien du côté de l’Italie, où il a gardé une très belle cote, que le natif de Rosario pourrait poser ses valises dans les prochains mois.

Un Argentin peut en remplacer un autre !