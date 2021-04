Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle option pour Mauro Icardi ?

Publié le 5 avril 2021 à 17h45 par A.C.

Annoncé proche d’un possible départ du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait bien retrouver la Serie A.

Son arrivée avait mis tout le monde d’accord. Mais Mauro Icardi semble désormais persona non grata au Paris Saint-Germain. Son entraineur Mauricio Pochettino compte sur lui, mais c’est plutôt Leonardo qui chercherait à lui trouver un club. Le directeur sportif du PSG, qui était à la base de son arrivée en 2019, souhaiterait en effet faire plus de place à Moise Kean, sans parler des spéculations autour de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Toujours très apprécié en Serie A, Icardi ne manque pas de pistes pour rebondir...

Le Napoli prêt à revenir à la charge pour Icardi