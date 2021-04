Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à l'origine d'un coup de tonnerre pour Neymar ?

Publié le 5 avril 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Alors que Neymar semblait plus proche que jamais de prolonger son bail au PSG jusqu'en juin 2026, la tendance se serait inversée, notamment à cause du retournement de situation pour la situation de Lionel Messi. L'Argentin se dirige désormais vers une prolongation de contrat au Barça tandis que le Brésilien souhaite toujours jouer à ses côtés...

Et si l'avenir de Neymar était totalement relancé ? Ces dernières semaines, une prolongation du Brésilien au PSG semblait quasiment actée puisque les deux parties étaient quasiment d'accord pour signer un nouveau bail les engageant ensemble jusqu'en juin 2026. Toutefois, le média catalan ARA a lâché une bombe mercredi soir assurant que Neymar avait gelé les négociations avec le PSG concernant sa prolongation. Il faut dire que le numéro 10 parisien continue de suivre avec attention la situation de Lionel Messi. En décembre dernier, après la belle victoire contre Manchester United (3-1), Neymar faisait d'ailleurs part de son souhait d'évoluer à nouveau aux côtés de La Pulga : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble . » Et alors que pendant longtemps, les retrouvailles entre les deux attaquants semblaient pouvoir se faire au PSG, la donne a changé.

Neymar veut toujours jouer avec Messi... qui se rapproche d'une prolongation