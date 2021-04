Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bataille avec le PSG est d’actualité pour Messi !

Publié le 5 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone travaillerait pour prolonger Lionel Messi, le PSG garderait toujours espoir dans ce dossier et se préparerait à frapper fort.

Partira, ne partira pas ? Depuis l’épisode du burofax qui remonte à la fin du mois d’août 2020, l’avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres au FC Barcelone et ailleurs. En effet, son contrat court jusqu’en juin prochain et il ne l’a toujours pas prolongé, souhaitant attendre la fin de la saison. Cependant, son entraîneur Ronald Koeman lui a une nouvelle fois fait passer un message clair en conférence de presse. « La prolongation de Messi ? C’est un sujet très important, nous faisons tout notre possible pour qu’il reste au club plusieurs années, mais nous avons un match à jouer demain (lundi) et nous devons nous concentrer sur ça. Concernant l’avenir, cela appartient au président et à ses collaborateurs. C’est normal pour nous d’en parler, mais en tant qu’entraîneur, je dois penser aux matchs ».

Le PSG n’a pas abdiqué