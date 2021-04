Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est repris de volée pour Paul Pogba…

Publié le 5 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ne compterait pas témoigner d’un départ de Paul Pogba au PSG ou nulle part ailleurs.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo chercherait en priorité à recruter un latéral droit ainsi qu’un milieu de terrain relayeur. Afin d’arriver à ses fins en ce qui concerne le milieu, le directeur sportif du PSG penserait à Paul Pogba selon Foot Mercato. Leonardo serait d’ailleurs déjà entré en contact avec Paul Pogba en ce sens. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Pogba n’aurait pas vraiment de bon de sortie de la part des Red Devils bien qu’une prolongation de contrat ne se dessine pas concrètement.

Manchester United veut garder Pogba