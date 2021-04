Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort de Solskjaer pour Pogba !

Publié le 4 avril 2021 à 10h10 par D.M.

Présent en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué le retour en forme de Paul Pogba. L’entraîneur de Manchester United a lâché un message clair, alors que l’avenir du milieu de terrain reste incertain.

Au sein de quelle équipe évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Pour l’heure, le mystère demeure entier. Dans un entretien accordé à Tuttosport en décembre dernier, son agent, Mino Raiola, avait annoncé que le milieu de terrain allait quitter Manchester United à la fin de la saison. Depuis, l’international français est annoncé dans le viseur de nombreux clubs, notamment de la Juventus et du PSG. Mais à en croire les informations d’ ESPN et de Fabrizio Romano, Manchester United espère toujours prolonger le contrat de Paul Pogba, qui expire en juin 2022.

« Paul est un joueur que nous voulons voir à Manchester United »