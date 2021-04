Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Dembele... Le feuilleton Neymar est relancé !

Publié le 5 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de Neymar, la presse espagnole a de nouveau relancé l'avenir du numéro 10 du PSG qui ferait toujours le forcing pour revenir au FC Barcelone.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar semblait proche ces dernières semaines de prolonger son bail jusqu'en 2026. Toutefois, rien n'est officiel pour le moment, et tant que ce n'est pas signé, tout est possible. Et deux ans après avoir fait le forcing pour quitter le club de la capitale et rejoindre le FC Barcelone, Neymar pourrait bien relancer son feuilleton. En effet, selon les informations d'ARA, ni Joan Laporta ni Mateu Alemany ne fermeraient la porte au retour de Neymar qui aurait paralysé sa prolongation de contrat. La nouvelle direction du Barça serait donc prête à tout mettre en place pour rapatrier le Brésilien. « On va l'écouter, il est très bon et il sera libre dans un an », confie même une source en interne au sein du club catalan à ARA .

Neymar de retour au Barça, le PSG sur Dembélé ?