Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone ouvre la porte au retour de Neymar !

Publié le 4 avril 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que la presse catalane a annoncé ce samedi soir que Neymar aimerait de nouveau effectuer son grand retour aux FC Barcelone, le club catalan ne serait pas opposé à l’opportunité.

Neymar serait-il en train de jouer un très mauvais tour au PSG ? En effet, comme le10sport.com vous l’annonçait, le Brésilien et le club de la capitale ne sont plus très loin d’un accord dans l’optique d’une prolongation de son contrat pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026. Seulement voilà, le média catalan ARA annonce ce samedi soir que Neymar aurait de nouveau l’intention de revenir au FC Barcelone, et ce après avoir compris que Lionel Messi a maintenant des chances d’y prolonger son bail expirant le 30 juin prochain. En ce sens, toujours selon le même média catalan, le numéro 10 du PSG aurait contacté la direction du Barça afin de lui communiquer son envie de retour.

« On va l'écouter, il est très bon et il sera libre dans un an »