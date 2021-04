Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça coince encore pour l'avenir de cette pépite de Puel !

Publié le 5 avril 2021 à 19h10 par K.V.

Partagés entre la volonté de se séparer de quelques joueurs et la volonté de conserver un maximum de jeunes pépites, les dirigeants de l'ASSE sont confrontés au dossier d'Arnaud Nordin.

Même si l'AS Saint-Étienne envisage de passer un énorme coup de balai au cours de la prochaine fenêtre de mercato, les dirigeants ont un autre objectif, tout aussi important, celui de mettre un coup de frein à la fuite des talents qui touche le club depuis quelques temps maintenant. C'est pourquoi le club du Forez s'active depuis de nombreux mois pour tenter de convaincre certains jeunes de prolonger, à l'instar d'Arnaud Nordin. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 18 novembre dernier, une prolongation de contrat a déjà été transmise au joueur par les dirigeants de l'ASSE, mais Arnaud Nordin n'a pas donné suite. Les différentes parties peinent à trouver un accord.

Mésentente autour de la durée du contrat ?