Mercato - Real Madrid : L'énorme sortie de Sergio Ramos sur son transfert...

Publié le 5 avril 2021 à 18h10 par K.V.

Placé au centre des attentions en raison de sa situation actuelle, Sergio Ramos a profité d'une série documentaire le concernant pour évoquer de nombreux sujets, comme son arrivée au Real Madrid.

Défenseur et capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos fait couler énormément d'encre ces derniers temps. Et pour cause, à quelques mois de la fin de son contrat, sa situation n'est toujours pas fixée. Partira, partira pas ? Nombreux sont ceux qui le poussent à prolonger son aventure avec le Real Madrid, débutée en 2005. S'il s'est exprimé, dans le cadre de la série documentaire intitulée "La légende de Sergio Ramos", qui sera diffusée sur Amazon Prime Video , sur sa situation actuelle et une éventuelle prolongation au Real Madrid, Sergio Ramos est également revenu sur son arrivée dans la capitale espagnole. Des propos dévoilés en avant-première par le journal AS .

« On a menti aux supporters de Séville »