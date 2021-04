Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas justifie son choix de signer à Paris !

Publié le 5 avril 2021 à 16h10 par A.M.

Remplaçant de Thibaut Courtois au Real Madrid, Keylor Navas a finalement choisi de rejoindre le PSG en 2019 pour se relancer. Une décision qu'il ne regrette pas.

Comme à son habitude, Leonardo avait flairé le gros coup en 2019 lorsqu'il décide d'investir 15M€ pour recruter Keylor Navas. Le portier costaricien, titulaire lors des trois Ligues des Champions remportées de suite par le Real Madrid, n'était plus que remplaçant de Thibaut Courtois, recruté l'été du départ de Zinedine Zidane. Revenu sur le banc, le technicien français, qui apprécie grandement Keylor Navas, accepte finalement de le laisser filer afin qu'il retrouve une place de titulaire. Au PSG, il s'est d'ailleurs imposé comme une référence, le gardien dont le club avait besoin et qui l'attendait depuis de nombreuses saisons. D'ailleurs, Keylor Navas ne regrette absolument pas d'avoir rejoint Paris.

«Ça se sent que le PSG est un club familial et ça, ça me plaît»