Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 5 avril 2021 à 14h15 par K.V.

Malgré le fait que la prolongation de Gianluigi Donnarumma prenne du temps et que les concurrents soient nombreux, l'AC Milan demeure on ne peut plus confiant.

Gianluigi Donnarumma aimerait poursuivre son aventure à l'AC Milan et l'AC Milan souhaiterait prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma. Pour autant, le dossier est loin d'être aussi simple, notamment pour des raisons financières. Alors que le clan du joueur réclamerait un salaire annuel de 10M€ d'après la presse italienne, l'AC Milan serait revenu à la charge avec une ultime offre. Selon les dernières informations révélées par le Corriere della Serra , l'AC Milan aurait proposé un contrat de deux ans, assorti d'un salaire annuel de 7M€ plus 1M€ de bonus en fonction du placement en Ligue des Champions. Suffisant pour convaincre Donnarumma et Raiola ? Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain reste à l'affût. Mais pas de quoi déstabiliser le club italien pour autant...

L'AC Milan ne craint pas le PSG !