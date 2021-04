Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une grande nouvelle pour son recrutement !

Publié le 5 avril 2021 à 12h10 par A.M.

Prêté avec option d'achat par la Fiorentina, Pol Lirola s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le système de Jorge Sampaoli. Le latéral espagnol aimerait d'ailleurs rester à l'OM cet été.

Cet été, Pablo Longoria va avoir du pain sur la planche. En plus de devoir gérer la situation des joueurs en fin de contrat tels que Florian Thauvin, Dimitri Payet ou encore Valère Germain, le président de l'OM souhaite mener une large revue d'effectif. Plusieurs opérations sont donc à envisager au cœur d'un été qui s'annonce brûlant, mais avant cela, Pablo Longoria va devoir trancher pour les joueurs prêtés à Marseille avec option d'achat. Michaël Cuisance et Olivier Ntcham ne seront probablement pas conservés, tandis que le cas Arkadiusz Milik est à part. Mais Leonardo Balerdi et Pol Lirola pourraient bien poursuivre l'aventure.

Lirola veut rester à l'OM