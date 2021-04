Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli fait déjà l’unanimité dans le vestiaire de l’OM !

Publié le 5 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Jorge Sampaoli n’est arrivé qu’il y a quelques semaines à l’OM. Pour autant, malgré ce laps de temps assez court, il a déjà réussi à se faire adopter par ses joueurs.

Suite à la mise à pied d’André Villas-Boas, qui a fini par quitter l’OM, Pablo Longoria a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et pendant que Nasser Larguet assurait l’intérim, un accord a su être trouvé avec Jorge Sampaoli, qui officiait alors au Brésil, à l’Atlético Mineiro. Après le FC Séville, l’Argentin connait donc son deuxième challenge en Europe et à l’OM, on attend beaucoup de lui pour donner une véritable identité au projet de Frank McCourt. Et cela semble partir sur de très bonnes bases, tant la connexion entre Sampaoli et ses joueurs semblent très bonnes…

« Les joueurs adhèrent à mort »