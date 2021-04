Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà pourquoi Sampaoli était le bon choix…

Publié le 5 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Récemment nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli a le tempérament adéquat pour s’épanoui au sein du club phocéen comme l’a clairement indiqué son président, Pablo Longoria.

Après le départ soudain d’André Villas-Boas début février et l’intérim plutôt convaincant assuré ensuite par Nasser Larguet, l’OM a finalement réussi à boucler l’arrivée de Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin, qui a débarqué du Brésil après son challenge à l’Atletico Mineiro, n’était pourtant pas le premier choix comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Mais Pablo Longoria, le président de l’OM, a expliqué au micro de Canal + pourquoi Sampaoli était parfaitement compatible avec le club marseillais.

« Il pourrait être né ici »