Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Longoria sur la succession d’Eyraud

Publié le 3 avril 2021 à 21h10 par B.C.

Nommé président de l’OM il y a quelques semaines à seulement 34 ans, Pablo Longoria a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Une particularité que l’Espagnol attribue aux valeurs de la ville.

Pour mettre fin à la crise à Marseille, Frank McCourt a décidé il y a quelques semaines d’écarter Jacques-Henri Eyraud, désormais au conseil de surveillance du club phocéen, et de nommer Pablo Longoria à la tête de l’OM. Alors qu’il était arrivé en juillet 2020 pour prendre la succession d’Andoni Zubizarreta, l’Espagnol a connu une ascension fulgurante et occupe désormais le poste de président à seulement 34 ans. Interrogé par Canal +, Pablo Longoria s’est confié sur cette lourde responsabilité.

« C’est la magie de Marseille »