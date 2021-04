Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace est confirmée pour l’avenir de Neymar !

Publié le 5 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait tout proche de prolonger avec le PSG, Neymar aurait finalement fait machine arrière et voudrait retourner au FC Barcelone le plus rapidement possible. Et le club catalan ouvre la porte à la star brésilienne…

Samedi soir, la presse espagnole a lâché une énorme bombe en annonçant que Neymar envisageait de retourner au FC Barcelone. Pourtant, l’attaquant brésilien a quasiment trouvé un accord total avec le PSG pour une prolongation de contrat comme le10sport.com vous l’avait révélé, mais il aurait finalement décidé de tout envoyer balader pour se projeter, comme en 2019, sur un retour au Barça. Et le club catalan a déjà réagi à cette information sur le numéro 10 du PSG.

« On va l’écouter »