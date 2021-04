Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 4 avril 2021 à 16h00 par Th.B.

Alors que les plus grands clubs d’Europe se disputeraient les services d’Erling Braut Haaland, Mino Raiola ne pourrait rien faire avant 2022, soit le moment où sa clause libératoire de 75M€ pourra être exercée.

Le FC Barcelone aurait la ferme intention de recruter Erling Braut Haaland à l’intersaison et travaillerait de concert avec Mino Raiola pour que ce transfert ait lieu. Disposant d’une belle relation avec l’agent d’Haaland, le président Joan Laporta a reçu Raiola et le père d’Erling Braut Haaland à Barcelone jeudi pour évoquer un éventuel transfert du Norvégien. SPORT révélait dans la foulée que Laporta aurait assuré au clan Haaland que le FC Barcelone disposait des moyens financiers pour satisfaire à la fois le joueur et le Borussia Dortmund. Néanmoins, la porte serait fermée pour le FC Barcelone et pour n’importe quel club lors du prochain mercato.

Raiola aurait expliqué « qu'il peut partir en 2022 »