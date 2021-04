Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Il y a de moins en moins de doutes pour Arkadiusz Milik

Publié le 4 avril 2021 à 23h10 par A.C.

Arrivé à l’OM cet hiver, Arkadiusz Milik devrait bel et bien faire ses valises à la fin de la saison.

Un petit tour et puis s’en va. Lors de son arrivée en janvier, l’Olympique de Marseille a essayé de noyer le poisson. C’est notamment le cas de Pablo Longoria, qui a expliqué avoir la main sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. « M ilik est un joueur de l'OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble » a expliqué le président de l’OM, concernant l’avenir de l’attaquant polonais. « Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J'ai été un peu surpris de la situation, parce que c'est un joueur dont on a totalement le contrôle ». Pourtant, après quelques semaines l’évidence semble avoir éclaté : Milik quittera l’OM à la fin de la saison, seulement quelques mois après l’avoir rejoint.

Sans Ligue des Champions, Milik va partir