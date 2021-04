Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez face à un nouveau problème avec l'un de ses joueurs ?

Alors que l’avenir de Raphaël Varane et Sergio Ramos est incertain, le Real Madrid va également devoir prendre une décision avec Nacho Rodriguez, qui a pris de l’importance dans l’effectif madrilène.

Le Real Madrid pourrait connaître de profonds changements lors du prochain mercato estival, en particulier dans le secteur défensif. Sergio Ramos arrive en fin de contrat et aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation. Alors que Raphaël Varane est appelé à prendre sa succession, le Français serait également sur le départ, puisque le Real Madrid est encore loin d’avoir trouvé un terrain d’entente pour allonger son contrat. Varane est lié au club jusqu’en 2022, et Florentino Pérez souhaite absolument le prolonger afin de ne pas le voir partir gratuitement dans une année. S’il ne parvenait pas à ses fins, le président du Real Madrid pourrait alors se décider de vendre Varane dès cet été. Et la question pourrait également se poser avec Nacho Fernandez, lui aussi sous contrat jusqu'en 2022.

Vers un problème avec Nacho Fernandez ?