Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prêt à faire un gros effort ?

Publié le 4 avril 2021 à 21h15 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid ou encore de Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter la Juventus.

Arrivé il y a trois ans, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses adieux à la Serie A. La Juventus semble en effet être devenue trop petite pour le quintuple Ballon d’Or, surtout après les nombreux échecs en Ligue des Champions. Ainsi, la presse italienne a évoqué un possible départ pour Cristiano Ronaldo, qui gagne tout de même 31M€ par an à la Juve actuellement, avec un contrat qui court encore jusqu’en 2022. Peu de clubs semblent disposés à lui offrir un tel salaire. Cela serait le cas du Paris Saint-Germain, mais également du Real Madrid et de Manchester United, deux clubs dont Cristiano Ronaldo a déjà porté les couleurs.

Cristiano Ronaldo prêt à accepter un salaire bien inférieur à 31M€