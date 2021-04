Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait faire fuir Mbappé !

Publié le 4 avril 2021 à 18h15 par A.C.

La prolongation de Neymar pourrait avoir un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022.

Cet été s’annonce très chaud. Alors que Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo pourraient quitter leurs clubs respectifs, les deux nouvelles stars de demain animent également e mercato. Impressionnant avec le Borussia Dortmund cette saison, Erling Haaland attise énormément de convoitises, avec notamment le FC Barcelone. Coté Real Madrid, c’est Kylian Mbappé qui est visé. Et un départ de la star du Paris Saint-Germain semble plus probable que jamais ! Son contrat se termine en effet en juin 2022 et sans une prolongation, le PSG pourrait bien être contraint de le vendre.

Le PSG trop petit pour Mbappé et Neymar ?