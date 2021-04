Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Neymar... Les messages énigmatiques de Koeman !

Publié le 4 avril 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Les questions sur le recrutement du FC Barcelone et sur la possible arrivée de joueurs de classe mondiale cet été ont été au cœur de la conférence de presse de Ronald Koeman ce dimanche.

Président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta a repris du service. L’homme de 58 ans a remporté les dernières élections présidentielles, le 7 mars dernier, et n’a pas trainé pour se mettre au travail. Quelques jours après son investiture, le dirigeant a fait le point avec le secrétariat technique, mais aussi avec Ronald Koeman. Laporta a rencontré durant la trêve internationale son entraîneur afin d’évoquer les dossiers sensibles du club catalan. Il a sûrement été question de l’avenir de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone et qui devrait prochainement recevoir une offre de prolongation, mais aussi du recrutement. Koeman souhaiterait enregistrer l’arrivée d’un défenseur central, mais aussi d’un attaquant.

« Il est normal de parler du prochain exercice alors qu’on entre dans la dernière partie de la saison »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Ronald Koeman a évoqué cette réunion avec Joan Laporta, mais aussi le prochain mercato estival. « Tout le monde, y compris le président, travaille pour améliorer l'équipe en connaissant la situation économique du club, qui n'est pas la meilleure qu'ils aient jamais eue. C'est en grande partie la faute de Covid. Ils m'ont montré dès le premier jour qu'ils allaient essayer d'améliorer cette situation et, en ce qui concerne les signatures, tout dépend des possibilités que nous avons. Il est normal de parler de la saison prochaine alors qu’on entre dans la dernière partie de la saison. Je ne suis pas intéressé par les noms qui sortent maintenant, nous devons garder un œil sur les dix prochaines journées de championnat et sur la finale de la Coupe du Roi » a confié l’entraîneur du FC Barcelone. Pourtant, plusieurs joueurs de classe mondiale sont annoncés du côté de la formation blaugrana.

« Je ne vais pas parler des joueurs qui ne sont pas les nôtres »