Mercato - Barcelone : Le message fort de Ronald Koeman sur son avenir

Publié le 4 avril 2021 à 15h00 par Th.B.

Depuis l’élection de Joan Laporta au poste de président, Ronald Koeman a la confiance de ses dirigeants comme il l’a souligné. De quoi aborder son avenir sereinement au FC Barcelone.

C’était l’un des gros points de la campagne électorale pour les présidentielles du FC Barcelone. Pendant de nombreuses, l’avenir de Ronald Koeman a été évoqué voire discuté dans la presse. En effet, le technicien néerlandais a été appelé en pompier en août dernier pour éteindre le feu après l’humiliante déroute de Lisbonne face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2) et surtout, nommé par l’ex-président Josep Maria Bartomeu. Alors forcément lors des discours des différents candidats, une continuité de Koeman n’était pas limpide et en particulier chez Victor Font qui prônait un projet sportif avec Xavi Hernandez à la tête de l’effectif de l’équipe première. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman aurait été rassuré par le vainqueur des élections et nouveau président Joan Laporta pour la suite de son aventure sur le banc du club catalan et devrait au moins aller au bout de son contrat. De quoi permettre au principal intéressé de remercier la confiance que la nouvelle présidence a décidé de placer en lui.

« Comme le président l'a dit, la confiance est là »