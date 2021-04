Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait fait une annonce fracassante au FC Barcelone !

Publié le 3 avril 2021 à 22h45 par H.G. mis à jour le 3 avril 2021 à 22h46

Alors que la presse catalane annonce ce samedi soir que Neymar aimerait de nouveau retourner au FC Barcelone, l’international brésilien du PSG serait prêt à faciliter son retour au sein du club catalan.

Un nouveau feuilleton Neymar est-il en train de se profiler ? En effet, alors que nous vous révélions que le PSG et l’international brésilien sont proches d’un accord pour une prolongation du joueur de 29 ans pour quatre saisons supplémentaires, le média catalan ARA annonce ce samedi qu’un retournement de situation colossal pourrait intervenir dans le dossier. En effet, il avance que Neymar aurait maintenant l’intention de retourner au FC Barcelone, et ce après qu’il ait compris qu’il y avait maintenant des chances que Lionel Messi y prolonge son contrat expirant le 30 juin prochain.

Neymar serait bien disposé à diminuer son salaire pour revenir au FC Barcelone