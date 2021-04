Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria aura une stratégie inattendue pour son mercato !

Publié le 3 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Leonardo Balerdi et Pol Lirola, attirés par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, devraient faire l’objet de négociations de la part de Pablo Longoria qui tentera d’obtenir une ristourne.

Faute d’avoir des moyens financiers importants ces derniers mois, Pablo Longoria a décidé de recruter malin à l’OM et a enchainé les opérations en prêt avec option d’achat. Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) et Pol Lirola (Fiorentina) ont notamment été concernés par cette formule, et Jorge Sampaoli s’appuie d’ailleurs beaucoup sur les deux hommes depuis son arrivée au poste d’entraîneur. Et l’OM va d’ailleurs tenter de les retenir en fin de saison…

L’OM va négocier pour Balerdi et Lirola

En effet, comme l’a révélé L’Equipe vendredi dans ses colonnes, Pablo Longoria envisagerait d’ores et déjà de négocier avec le Borussia Dortmund et la Fiorentina pour revoir à la baisse les options d’achat de Balerdi et Lirola, qui s’élèvent respectivement à 15M€ et 12M€. Une stratégie osée, mais qui pourrait porter ses fruits en cette période de Covid-19 qui perturbe le marché des transferts.