Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un retour fracassant au Real ? La réponse !

Publié le 5 avril 2021 à 10h30 par A.M.

Un an après avoir vendu Achraf Hakimi à l'Inter Milan, le Real Madrid, malgré une clause lui permettant de s'aligner sur n'importe quelle offre pour le latéral marocain, ne devrait pas rapatrier son ancien joueur.

Prêté durant deux saisons au Borussia Dortmund afin de s'aguerrir, Achraf Hakimi a impressionné dans la couloir droit du club de la Ruhr. Il faut dire que ses qualités collaient parfaitement au profil recherché par Lucien Favre qui privilégie une défense à cinq. Excellent dans ce rôle de piston, l'international marocain a fait son retour au Real Madrid l'été dernier, sans être conservé pour autant, Zinedine Zidane continuant de faire confiance à Dani Carvajal. Achraf Hakimi s'est donc engagé à l'Inter Milan contre un chèque de 40M€.

Hakimi ne reviendra pas au Real Madrid