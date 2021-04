Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour ce crack de Zidane…

Publié le 5 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Martin Odegaard, le PSG serait susceptible de voir une porte s’ouvrir pour le Norvégien, le Real Madrid lui ayant dit d’aller voir ailleurs cet été.

Martin Odegaard flambe depuis son arrivée à Arsenal sous la forme d’un prêt cet hiver et sa forme fait le bonheur de Mikel Arteta notamment. Cependant, toutes les bonnes ont une fin et les Gunners vont voir le milieu offensif quitter le club londonien à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Afin de remédier à cette situation, les dirigeants prépareraient leur futur entretien avec leurs homologues du Real Madrid dans l’optique de prolonger le prêt pour une autre saison ou pour un transfert définitif. Ce que le PSG ne laisserait pas faire, Leonardo appréciant le profil d’Odegaard d’après la presse britannique.

Odegaard est appelé à trouver un nouveau club