Mercato - PSG : Leonardo veut tenter un coup avec une pépite de Zidane !

Publié le 4 avril 2021 à 15h10 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait des vues sur Martin Odegaard qui flambe à Arsenal où il a été prêté par le Real Madrid. Et la tendance se confirmerait outre-Manche.

En quête de bons coups et de pépites, Leonardo scruterait constamment le marché et en particulier en cette période de Covid-19 et de crise économique. De quoi déjà justifier sa présence sur le marché afin de bine préparer le prochain mercato. Le directeur sportif du PSG se renseignerait sur les joueurs arrivant en fin de contrat à la fin de la saison comme Sergio Agüero ou encore Georginio Wijnaldum pour ne citer qu’eux. Mais pas seulement. En effet, Leonardo chercherait à mettre la main sur les talents de demain et ce serait le cas de Martin Odegaard.

Le PSG suivrait bien Odegaard