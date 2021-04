Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie qui relance totalement le feuilleton Haaland !

Publié le 5 avril 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke est sorti du silence sur le dossier brûlant du moment, à savoir l'avenir d'Erling Braut Haaland, convoité par les plus grands clubs européens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son message est très clair.

A l'image d'un Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland voit son nom dans les médias de façon quotidienne. Et pour cause, le buteur norvégien affole les compteurs avec le Borussia Dortmund et se place, du haut de ses 20 ans, comme l'un des avant-centres les plus redoutables du vieux continent. C'est ainsi que les plus grands clubs européens s'arrachent l'ancien buteur du RB Salzbourg. Conscient de l'intérêt que suscite son joueur, Mino Raiola a commencé sa tournée. La semaine dernière, l'agent italo-néerlandais s'est notamment rendu en Espagne où il a rencontré coup sur coup les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone afin de négocier un futur transfert... et son éventuelle commission. RAC1 assurait ainsi que Mino Raiola réclamait 20M€, tout comme le père d'Erling Braut Haaland, ainsi qu'un salaire avoisinant les 30M€ pour l'attaquant norvégien. « Les fausses informations voyagent vite et loin », s'est toutefois défendu l'agent très influent avant de dénoncer des « fake news ». Quoi qu'il en soit, le feuilleton Haaland ne fait que commencer.

Le Borussia ferme la porte pour Haaland