Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation dans le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 5 avril 2021 à 11h00 par A.M.

Alors que sa prolongation à l'Inter Milan semble se compliquer, Lautaro Martinez voit le FC Barcelone revenir à la charge pour le recruter cet été. Toutefois, le club lombard serait confiant dans ce dossier.

Cet été, la priorité du FC Barcelone sera de recruter un nouvel avant-centre afin de compenser enfin le départ de Luis Suarez qui s'est engagé avec l'Atlético de Madrid l'été dernier. Joan Laporta a bien conscience de la situation et de la mission qui l'attend. La grande priorité du nouveau président du Barça se nomme Erling Braut Haaland. Un dossier toutefois compliqué compte tenu de la concurrence et du prix de l'attaquant du Borussia Dortmund. Par conséquent, le club blaugrana a activé des plans B à l'image de Sergio Agüero, Memphis Depay ou encore Lautaro Martinez, priorité du Barça l'été dernier.

Lautaro Martinez pour se séparer de ses agents