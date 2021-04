Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare un terrible coup avec Neymar !

Publié le 5 avril 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Neymar semble relancé ces dernières heures, Joan Laporta voudrait en profiter pour recruter le Brésilien à l'issue de son bail en juin 2022. Et ainsi ne dépenser aucune indemnité de transfert.

Le feuilleton Neymar est relancé ! Alors que la prolongation du Brésilien au PSG jusqu'en 2026 semblait en excellente voie, tout serait relancé. Plusieurs médias espagnols assurent en effet que le numéro 10 de la Seleçao a gelé sa prolongation alors que l'accord était total avec le club de la capitale. Il ne manque plus que la signature qui pourrait donc ne jamais arriver. Et pour cause, voyant Lionel Messi de plus en plus proche de rempiler au Barça, Neymar se poserait des questions.

Laporta veut attirer Neymar... pour 0€ !

Et selon les informations de José Alvarez, cette information est vue d'un très bon œil par Joan Laporta. Le nouveau président du FC Barcelone se prend à rêver de réussir là où son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu, a échoué, à savoir en bouclant le retour de Neymar qui avait fait le forcing pour revenir durant l'été 2019. Toutefois, le dirigeant espagnol est conscient que compte tenu des finances actuelles du Barça, un transfert cet été est impossible, même si le Brésilien fait un effort salarial. Par conséquent, Joan Laporta pourrait attendre encore un an et profiter de l'échéance du contrat de Neymar au PSG, à savoir en juin 2022, pour l'attirer libre et ainsi réussir un énorme coup.