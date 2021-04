Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mino Raiola met les choses au clair dans le feuilleton Haaland !

Publié le 5 avril 2021 à 8h30 par K.V.

Alors que l’entourage d'Erling Haaland aurait fixé d’énormes conditions financières pour conclure un transfert au FC Barcelone cet été selon la presse espagnole, Mino Raiola a tenu à mettre les choses au clair.

Le feuilleton Haaland ne cesse de prendre de l'ampleur. Après que Mino Raiola, son agent, et Alf-Inge Haaland, son père, se soient rendus à Barcelone pour y rencontrer un certain Joan Laporta, la presse espagnole a dévoilé les exigences XXL du clan Haaland pour s'engager au Barça. En l'occurence, c'est Gerard Romero, journaliste à RAC1 , qui a annoncé que Mino Raiola et Alf-Inge Haaland réclameraient chacun 20M€ de commission. Sans oublier qu'un salaire annuel de 30M€ serait attendu pour le joueur et que le montant du transfert à verser au Borussia Dortmund s'élèverait à 150M€. Une transaction qui parait ô combien compliquée pour un club comme le FC Barcelone, qui connait de graves difficultés financières. À moins que...

Raiola dénonce les fake news