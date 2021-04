Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet élément qui change tout pour Haaland !

Publié le 5 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ aux quatre coins de l’Europe, Erling Braut Haaland aurait le droit de quitter le Borussia Dortmund grâce à un accord passé entre le club de la Ruhr et son agent Mino Raiola. Le FC Barcelone est prévenu.

Erling Braut Haaland peut-il quitter le Borussia Dortmund à l’intersaison, soit trois ans avec l’expiration de son contrat et une saison avant l’activation de sa clause libératoire fixée à 75M€ ? C’est du moins ce que la visite jeudi dernier de Mino Raiola et d’Alf-Inge Haaland laisse entendre. Lors de leur bref voyage en Espagne, l’agent et le père d’Haaland se sont entretenus avec les dirigeants du FC Barcelone et du Real Madrid dans l’optique d’un potentiel transfert lors du prochain mercato. Et au vu des engagements pris par le BvB , le club de la Ruhr serait dans l’obligation de vendre Haaland cet été.

Un accord pour le transfert d’Haaland passé dès son arrivée au BvB ?