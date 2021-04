Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tout remettre en cause... pour Neymar ?

Publié le 5 avril 2021 à 0h30 par A.C.

Le retour de Neymar au FC Barcelone a été totalement relancé par la presse catalane.

On pensait tout cela derrière nous. Performant bien que toujours persécuté par ses pépins physiques, Neymar semblait enfin avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Brésilien est plus heureux que jamais au sein du club de la capitale et une prolongation jusqu’en 2026 est en très bonne voie. Mais la presse catalane a relancé l’interminable feuilleton Neymar. Plusieurs sources assurent en effet que la star du PSG rêverait toujours d’un retour au Barça, pour y retrouver son ami Lionel Messi.

Laporta, le seul ouvert à un retour de Neymar