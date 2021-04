Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Croyez-vous à un retour de Neymar au FC Barcelone ?

Publié le 5 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que sa prolongation semblait actée, ou presque, Neymar n’aurait pas tiré un trait sur le FC Barcelone d’après un média catalan. Mais d’après vous, le retour du Brésilien chez les Blaugrana est-il toujours possible ?

En décembre dernier, Neymar lançait un énorme appel du pied à Lionel Messi. « Je veux rejouer avec Messi , confiait-il au micro d’ ESPN . C'est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. » Alors que Lionel Messi est en fin de contrat et apparaît sur les tablettes parisiennes, le message de Neymar semblait clair : retrouver l’Argentin au PSG. D'autant que l’international auriverde est en discussion depuis plusieurs mois avec son club pour prolonger, et comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com, un accord est proche. Mais ce samedi, un média catalan est venu relancer ce dossier.

Et revoilà le Barça pour Neymar