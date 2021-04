Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Messi... Le feuilleton Neymar est-il totalement relancé ?

Publié le 4 avril 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 avril 2021 à 17h46

Annoncé tout proche d’une prolongation avec le PSG, Neymar n’aurait pas encore tiré un trait sur un retour au FC Barcelone selon la presse espagnole. Il faut dire que le retour de Joan Laporta chez les Blaugrana rebat les cartes, mais un retour de l’attaquant en Catalogne reste très illusoire.

Voilà maintenant plusieurs semaines que de nombreux médias annoncent la prolongation imminente de Neymar au Paris Saint-Germain. Désireux de partir en 2019, le Brésilien a changé son fusil d’épaule et s’imagine poursuivre sa carrière dans la capitale, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com dès l’été dernier, Neymar est désormais heureux à Paris et un rapprochement s’est opéré au fil des mois entre la star brésilienne et Leonardo, qui n’avait pas été tendre à son égard lorsque Neymar cherchait à faire son retour au FC Barcelone par tous les moyens possibles. Depuis, les négociations ont été entamées entre les deux parties pour une prolongation, et comme vous nous l’expliquions il y a quelques jours, le dossier avance très bien et un accord n’est plus très loin, même si rien n’a encore été signé pour l’heure. Mais d’après la presse espagnole, cette longue attente avant l’officialisation du renouvellement de Neymar cache autre chose.

La presse catalane relance le feuilleton Neymar

Ce samedi soir, le quotidien Ara , réputé pour sa fiabilité, a lâché une bombe qui pourrait lancer à première vue la troisième saison du feuilleton Neymar-Barcelone. En effet, le média catalan assure que Neymar n’aurait pas tiré un trait sur le club culé, notamment à cause de Lionel Messi. La star auriverde aurait ainsi décidé de paralyser les discussions avec le PSG en attendant la décision finale du sextuple Ballon d’Or, son grand ami. « Je veux rejouer avec Messi , lâchait Neymar au micro d’ ESPN en décembre dernier. C'est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine » N’importe où, même au FC Barcelone ? Cela serait visiblement le cas d’après Ara , surtout après le retour de Joan Laporta à la présidence de l’écurie blaugrana. Les contacts auraient ainsi repris entre le nouveau conseil d’administration et l’entourage de Neymar, qui aurait fait savoir que l’attaquant du PSG était prêt à adapter son salaire à la nouvelle réalité économique du Barça. Le club culé est dans le rouge avec un dette totale dépassant le milliard d’euros, ce qui ne semble pas vraiment déranger Neymar, ni Joan Laporta, conscient qu’il doit à tout prix frapper un grand coup cet été pour relancer le FC Barcelone et convaincre Messi de signer un nouveau bail, l’attaquant argentin faisant du projet sportif sa priorité. Qui mieux que Neymar pour l’inciter à rester du côté du Camp Nou. Même si Erling Haaland aurait toujours les faveurs de la direction, Joan Laporta et Mateu Alemany, directeur du football, ne fermeraient pas la porte à un retour de Neymar. « On va l'écouter, il est très bon et il sera libre dans un an », préciserait-on au sein du FC Barcelone d’après Ara .

Laporta ouvre la porte du Barça à Neymar, mais…

Une rumeur de plus dans le feuilleton Neymar, mais celle-ci apparaît dans un contexte particulier où l’annonce de la prolongation du joueur se fait attendre. De plus, le journaliste Xavi Hernandez, à l’origine des révélations du média Ara , n’est pas le premier à relancer la piste Barça pour le Brésilien. En mars dernier, José Alvarez, journaliste à La Sexta , annonçait sur le plateau d' El Chiringuito que le clan Neymar se montrait très mesuré sur l’avancée des discussions avec le PSG, puisque l’attaquant sentirait que Lionel Messi pourrait revenir sur sa décision de quitter le Barça et souhaiterait ainsi réfléchir avant de trancher définitivement sur son cas. Alors que le club de la capitale suit de près la situation de La Pulga et pourrait passer à l’action si Kylian Mbappé décidait de ne pas prolonger son contrat, Joan Laporta ne désespère pas à l’idée de conserver la tête de gondole du FC Barcelone, un enjeu de taille pour lui puisque l’avocat de formation a fait de la prolongation de Messi l’un de ses arguments de campagne avant les élections présidentielles. Ancien agent de Neymar à l’origine de sa venue au Barça en 2013, André Cury confiait d’ailleurs il y a quelques jours à El Litoral que des retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar lui semblaient impossibles au PSG, mais pas en Catalogne : « Neymar a les portes ouvertes à Barcelone, les Catalans savent qu'il a fait une erreur et lui-même l'a reconnu quelque temps après. J'ai passé dix ans à Barcelone, je connais tous les coins de la ville. Je serais très heureux que Neymar aille à Barcelone. Il y a deux ans, Neymar m'a demandé formellement de retourner à Barcelone, nous avons essayé et nous étions vraiment proches de le faire partir de Paris, mais pour des détails, cela ne s'est pas produit. Laporta est le seul à pouvoir les réunir. Messi ne va pas quitter Barcelone. Il a décidé que son histoire est à Barcelone et j'ai été très clair à ce sujet. Si Neymar joue à nouveau avec Messi, ce sera à Barcelone. » À l’inverse d’autres candidats toujours remontés contre le Brésilien après son départ mouvementé en 2017, Joan Laporta n’a en effet jamais fermé les portes du club à Neymar, annonçant même en avril 2020 sur la Cuatro que les anciens dirigeants n’avaient « pas été clairs » avec lui et qu’il le « ferait revenir » s’il en avait les moyens.

