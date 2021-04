Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 5 avril 2021 à 15h45 par K.V. mis à jour le 5 avril 2021 à 15h53

Dans la série documentaire le concernant, Sergio Ramos s'est exprimé sur sa situation et sur les négociations avec le Real Madrid.

Interpellé par de nombreux membres du Real Madrid, comme Zinedine Zidane, Sergio Ramos est appelé à rempiler au Real Madrid. Pour le moment, il n'a toujours pas prolongé son contrat, qui arrive à son terme en juin prochain. Une situation délicate qui attire de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain. Alors que, vendredi prochain, la série documentaire intitulée "La légende de Sergio Ramos" sera diffusée sur Amazon Prime Video , le journal AS a révélé en avant-première quelques extraits au cours desquels Sergio Ramos évoque sa situation actuelle et une éventuelle prolongation au Real Madrid.

« J’ai gagné le droit de prendre la décision que je veux »