Mercato - PSG : Zidane se voit conseiller une énorme opération avec Mbappé !

Publié le 5 avril 2021 à 13h15 par A.M.

Ces dernières semaines, la possibilité de voir le Real Madrid inclure Vinicius Junior dans l'opération Mbappé a été évoquée. Un deal que Jorge Valdano valide sans hésiter.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG et la situation devient plus que jamais tendue. Et pour cause, s'il n'étend pas son bail, l'attaquant français sera vendu cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Le Real Madrid est bien évidemment à l'affût, mais compte tenu du contexte économique actuelle, le club merengue réfléchirait à la possibilité d'inclure Vinicius Junior dans l'opération afin de faire baisser le montant de la transaction. Une idée qui semble plaire à Jorge Valdano.

L'opération Mbappé-Vinicius est validée par Valdano