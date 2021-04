Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar est déjà réglé pour cet été !

Publié le 5 avril 2021 à 12h15 par A.M.

Le feuilleton Neymar est encore relancé. Bien que la prolongation du Brésilien au PSG semblait actée, ce dernier aurait tout paralysé pour faire son retour au Barça. Mais du côté Catalans, seule une arrivée libre est envisagée. Donc en 2022.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Neymar ne semble faire aucun doute. Il faut dire que le Brésilien est plus épanoui que jamais à Paris et a bien conscience qu'aucun club ne peut s'aligner sur l'offre du PSG. Par conséquent, une prolongation jusqu'en 2026 était dans les tuyaux, l'accord étant quasiment total entre les deux parties. Il ne manquait donc plus que la signature, mais celle-ci tarde à venir. Et pour cause, selon les informations d'ARA, Neymar a gelé les négociations avec le PSG et se concentre désormais sur un retour au FC Barcelone où Lionel Messi, après avoir longtemps été annoncé sur le départ, devrait prolonger.

Le Barça veut récupérer Neymar libre